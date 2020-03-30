В субботу полыхали дачи вблизи деревни Лубня. Предварительно, огнем уничтожены пять домов и три хозпостройки

В минувшую субботу полыхал дачный кооператив вблизи деревни Лубня. Предварительно, огнем уничтожены пять домов и три хозпостройки. Масштабы трагедии еще устанавливаются.

Мозырянин Леонид Ильич Бурмель в дачный кооператив в районе деревни Лубня сегодня приехал по просьбе сына, у которого здесь дача. Приехал, чтобы проверить, пострадал ли их дачный домик от огненной стихии, которая бушевала в минувшую субботу. Вместе со съемочной группой Леонид Ильич идет к даче. Худшие опасения подтвердились. Участок – черного цвета, от построек остались лишь кирпичи и покореженные металлические конструкции. 28 марта в 13-47 в оперативно-дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что горит дачный кооператив «Парус-1». Пожарные оперативно выехали к месту происшествия. Менее часа понадобилось, чтобы усмирить стихию. Сейчас кооператив напоминает место боя. Огнеборцы максимально быстро старались победить пламя, но масштабы трагедии поражают. Ведь опасность подобных пожаров в том, что огонь разносится со скоростью ветра. Те, дачи, которые были окопаны и окошены, за которыми следили хозяева, устояли. Из года в год одна и та же проблема. Как только погода становится более-менее весенней, население начинает выжигать сухую растительность. Некоторым людям так проще, так легче. Но зачастую из-за преступной халатности и беспечности страдают деревни, дачные кооперативы, леса, поля и целые экосистемы. Помимо материального ущерба, в огне гибнет все живое. Только за минувшую неделю в Беларуси произошли 283 подобных пожара. На ближайшую неделю установилась мокрая и холодная погода. Однако ближе к выходным синоптики обещают весеннее солнце и апрельское тепло. А это значит, что мозыряне отправятся кто на пикники, кто на дачу. Мозырский ГРОЧС уже давно приведен в режим боеготовности.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ