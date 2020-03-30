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Рубрика: Новости

Пожар в магазине в деревне Прудок

30 марта 2020, 20:57

Минувшие выходные для мозырских спасателей были напряженными. Помимо дачного кооператива, им пришлось тушить магазин в деревне Прудок.
28 марта в полдень жительница деревни Прудок собралась за покупками. Когда сельчанка подошла к местному магазину, то увидела, что он полыхает. Женщина набрала 101. В это время рейдовая группа из числа сотрудников МЧС осуществляла профилактику весенних палов вблизи этой же деревни. Заметив пламя, спустя считанные минуты спасатели были на месте происшествия. Людей из магазина эвакуировали, к слову, они даже не подозревали о пожаре, параллельно сотрудники МЧС тушили кровлю. Чтобы усмирить стихию потребовалось менее 10 минут. Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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