Весна – самое время приводить в порядок улицы, дворы, парки. В субботу трудовой десант исполкома высадился на Кургане Славы

Шефство над Курганом Славы за представители местной вертикали негласно закреплено давно. Порядок на священном месте наводят по собственной инициативе каждую весну и каждую осень. Несколько лет подряд высаживали деревья. В этом году сгребали листву, белили, красили. Старались. ведь кроме того, что и место священное, еще и дата особенная –75 лет Великой Победы, на курган придут тысячи мозырян. Личным примером работники исполкома показали – активная работа на свежем воздухе, при солнечной погоде, хорошей компании – это не только чистота и порядок, но и заряд позитива на последующую рабочую неделю, и полезные физические нагрузки. А еще то, что субботники –

дело нужное, мероприятия по наведению порядка не должны ограничиваться лишь одним днем. Силами представителей местной вертикали территорию мемориального комплекса полностью освободили от мусора и прошлогодней листвы. это уже третий субботник в районе с начала года. Порядок в городе и районе коммунальные службы наводят ежедневно. в их компетенции — благоустройство улиц, уборка дворов, обрезка деревьев и подготовка к сезонным посадкам.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ