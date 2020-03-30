Камерами видеонаблюдения сегодня уже не удивишь никого. Всевидящее око наблюдает за жизнью горожан в самых разных местах. Зная это, многие не рискуют преступить закон. Казалось бы, на природе можно расслабиться. Но, не тут-то было. Даже находясь в лесу нужно….. не забывать позировать. Ведь, возможно, вас снимают!
Внимание! Вас снимает скрытая камера! Заехав в лесной массив Михалковского лесничества, наша съемочная группа оказалась в поле зрения фотоловушки. Найти ее, даже примерно зная место расположения, оказалось не просто. Удачно замаскированная миниатюрная камера мгновенно отреагировала на движущийся объект. Информацию передала на компьютер лесничества и на телефоны сразу нескольких его сотрудников. Такие фотоловушки, и не в одном экземпляре, сегодня есть в каждом из 10 лесничеств Мозырского района. В целом, за 2019 год в лесах Гомельщины фотоловушки зафиксировали 145 нарушителей. Сегодня их устанавливают на делянках, предназначенных для сбора березового сока. Но спектр предотвращаемых нарушений гораздо шире. Несколько качественных фотографий и небольшое видео. Такого компромата вполне достаточно, чтобы доказать нарушение. Дислокацию камер меняют в зависимости от необходимости. Сеть покрытия фото- и видеонаблюдением в лесах Гомельщины постоянно расширяется.
Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ
Лесные камеры видеонаблюдения установлены во всех лесничествах Мозырщины
Камерами видеонаблюдения сегодня уже не удивишь никого. Всевидящее око наблюдает за жизнью горожан в самых разных местах. Зная это, многие не рискуют преступить закон. Казалось бы, на природе можно расслабиться. Но, не тут-то было. Даже находясь в лесу нужно….. не забывать позировать. Ведь, возможно, вас снимают!