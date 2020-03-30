Лесные камеры видеонаблюдения установлены во всех лесничествах Мозырщины

Камерами видеонаблюдения сегодня уже не удивишь никого. Всевидящее око наблюдает за жизнью горожан в самых разных местах. Зная это, многие не рискуют преступить закон. Казалось бы, на природе можно расслабиться. Но, не тут-то было. Даже находясь в лесу нужно….. не забывать позировать. Ведь, возможно, вас снимают!

Внимание! Вас снимает скрытая камера! Заехав в лесной массив Михалковского лесничества, наша съемочная группа оказалась в поле зрения фотоловушки. Найти ее, даже примерно зная место расположения, оказалось не просто. Удачно замаскированная миниатюрная камера мгновенно отреагировала на движущийся объект. Информацию передала на компьютер лесничества и на телефоны сразу нескольких его сотрудников. Такие фотоловушки, и не в одном экземпляре, сегодня есть в каждом из 10 лесничеств Мозырского района. В целом, за 2019 год в лесах Гомельщины фотоловушки зафиксировали 145 нарушителей. Сегодня их устанавливают на делянках, предназначенных для сбора березового сока. Но спектр предотвращаемых нарушений гораздо шире. Несколько качественных фотографий и небольшое видео. Такого компромата вполне достаточно, чтобы доказать нарушение. Дислокацию камер меняют в зависимости от необходимости. Сеть покрытия фото- и видеонаблюдением в лесах Гомельщины постоянно расширяется.

Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ