Россия к 75-тилетию Великой Победы объявила патриотический конкурс и приглашает к участию белорусов

В Российской Федерации проводится конкурс народных видеороликов о родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне – «Я ГОРЖУСЬ». В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 12 лет, в том числе и гражданин Республики Беларусь. Для участия необходимо отправить видео с рассказом о своих родственниках –участниках войны. В течение всего года присланные работы будут отбираться и демонстрироваться в эфире телеканала «История». По итогам конкурса 2 сентября 2020 г. лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными дипломами и медалями. Подробная информация о нём размещена на сайте «ягоржусь.рф».