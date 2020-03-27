В Калинковичах инспекторы ГАИ помогли потерявшейся девочке

20 марта около 6 вечера госавтоинспекторы заметили маленькую девочку, примерно лет трех, которая шла по тротуару, вблизи проезжей части, без сопровождения взрослых. Правоохранители сразу развернули служебный автомобиль и поехали за ребенком. Инспекторы ГАИ поинтересовались у девочки, почему она одна и где живет. Но она ничего не смогла пояснить. Тогда милиционеры поехали в ту сторону, откуда шла малышка. В новом микрорайоне инспекторы увидели встревоженного мужчину, который бегал возле домов. Им оказался отец девочки, который рассказал, что забрал свою дочь из детского сада и привел домой, затем занимался домашними делами, а как она вышла из квартиры, не заметил, такое случилось впервые. Отец поблагодарил стражей дорог.