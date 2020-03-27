Рабочая суббота ожидает белорусов 4 апреля. Это предусматривает перенос рабочих дней в 2020 году

По решению правительства, субботу, 4 апреля, белорусы будут отрабатывать за понедельник, 27 апреля. Этот день объявлен выходным. Связано это с тем, что 28 апреля православные будут праздновать Радуницу. Таким образом, в конце месяца мы будем отдыхать четыре дня подряд: 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля. Продолжительные выходные будут в Беларуси и в начале мая – с 1 по 3-е. График переноса рабочих дне был утвержден еще в конце прошлого года. В настоящее время правительство не планирует вносить корректировки в график переноса рабочих дней. Если ситуация изменится, Совмин дополнительно сообщит о новом графике на своем сайте.