27 марта 2020 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!», направленный на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

За 2 месяца текущего года на дорогах Гомельской области зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек и 80 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Практически все аварии происходят именно из-за невнимательности водителей, нарушений ими правил дорожного движения. Производители автомобилей давно стали задумываться над средствами, которые могут минимизировать ущерб для здоровья водителя и пассажиров и даже спасти им жизнь в случае аварии, ими стали ремни безопасности. Их использование – обязательное требование. За его игнорирование предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до одной базовой величины, при повторном нарушении в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин. Взрослым – ремни безопасности, детям до 12 – специальные удерживающие устройства. Нарушение этого требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, за повторное в течение года нарушение – штраф в размере от двух до восьми базовых величин.