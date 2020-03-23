Вместе сделаем район чище! На Мозырщине прошел очередной субботник

Суббота, 21 марта, объединила трудолюбивых и сознательных мозырян. В рамках масштабного районного субботника чистоту и порядок наводили в городском парке, на территориях предприятий, организаций и социальных учреждений. Часть жителей города провели субботник на рабочих местах.

Большую весеннюю уборку затеяли мозыряне в парке, скверах, на центральных улицах и в зеленых зонах спальных районов. Общими усилиями во время масштабного субботника делали все, чтобы после зимы город засиял красками солнечными, яркими и самых чистых оттенков. Сотрудникам отдела образования Мозырского райисполкома участок для уборки выделили у речной зоны. На месте бывшего детского городка «Сказка», на семейной аллее, заложенной в прошлом году, уже подросли деревья. Задача педагогов, воспитателей детских садов и методистов – сгрести прошлогоднюю листву, собрать мусор, обновить белоснежную окраску бордюров. Нынешним летом эта часть за парком, скорее всего, станет одним из любимых мест среди родителей и детей. Раскидистые деревья у аккуратных дорожек, близость реки, красивые природные виды. Что еще нужно, чтобы прогулка на свежем воздухе удалась? А в самом парке культуры и отдыха «Победа» трудились люди, которые отвечают за те самые культурные мероприятия и эстетическое воспитание подрастающего поколения. Наряду со взрослыми порядок в парке наводила и молодежь. Своим примером студенты и учащиеся колледжа показали, сделать свою малую родину краше – под силу каждому. Главное, чтобы желание было. От бытового мусора, листвы и травы во время субботника очищали территории школ и детских садов, медицинских, культурных, социальных учреждений, предприятий и организаций разной формы собственности. Часть мозырян субботник провели на рабочих местах, собирая средства на благую цель. После масштабной уборки еще активнее продолжатся работы по озеленению Мозыря. Кстати, поучаствовать в глобальной акции по превращению родного города в самый чистый и красивый все еще может каждый. Во-первых, соблюдая правило «Не мусори там, где живешь». А, во-вторых, присоединившись, например, организовав уборку в собственном дворе. Хороший пример должен быть заразительным!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ