День работников ЖКХ и бытового обслуживания

Итоги трудового года подвели работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Мозырщины на торжественном мероприятии в Городском Дворце культуры.

Профессиональный праздник накануне отметили люди, которые делают жизнь каждого из нас комфортной и достойной. Красивые города и села, благоустроенные улицы и дворы, тепло и чистая вода в домах — все это результаты добросовестного труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Во время торжественного собрания, приуроченного к профессиональному празднику, коммунальники Мозырщины подвели итоги трудового года.

В зале Городского Дворца культуры в праздничный день можно было встретить работников самых разных подразделений Мозырского райжилкомхоза: цехов жилищного, теплового, водопроводно-канализационного хозяйств, по санитарной очистке и благоустройству, транспортного и столярного цеха, энерготехнического участка, проектного отдела, расчетно-справочного центра, участка «Горсвет». А еще прекрасных дам – работниц районного комбината бытового обслуживания. Все вместе принимали поздравления от почетных гостей, собственного директорского корпуса и, конечно, руководства района.

За добросовестный труд и достойные результаты почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены десятки сотрудников. Прекрасным подарком для собравшихся стала насыщенная концертная программа. С профессиональным праздником коммунальников поздравляли солисты и творческие коллективы Мозыря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ