Посадка леса в Мелешковичах. Лес на Мозырщине, который пострадал от жука-короеда, помогают восстанавливать волонтеры

Лес на Мозырщине, который пострадал от жука-короеда, помогают восстанавливать волонтеры. Очередную акцию по посадке деревьев приурочили к районному субботнику. Она совпала с еще одной датой – 21 марта отмечался Всемирный день защиты леса.

Под девизом «Восстановим лес вместе» к экологическому проекту присоединились несколько десятков человек: работники опытного лесхоза и налоговой инспекции, пограничники и служащие военкомата, милиционеры и спасатели МЧС, воспитатели детских садов и учащаяся молодежь, депутаты и чиновники. Многие из них впервые познакомились с мечом Колесова – главным инструментом при посадке леса. А для кого-то, несмотря на весьма юный возраст, это уже маленькая личная традиция. В октябре прошлого года Злата вместе с мамой тоже высаживала деревья на территории Мелешковичского лесничества. Тогда выбрали участок, пострадавший от сильного лесного пожара. На нем общими силами высадили 53 тысячи саженцев березы и сосны. Нынче поле для деятельности волонтеров оказалось не меньших размеров: восстанавливали зеленые насаждения в другой части лесничества, на участке санитарной вырубки. Энергичным участникам акции кроме орудий труда и ведер с саженцами выдали униформу: зеленые майки и кепки. В этой огромной компании трудящихся, на самом деле, сложно было распознать, кто занимает высокий руководящий пост, а кто воспитывает подрастающее поколение или подсчитывает уплаченные налоги. Но знание технологии посадки молодого леса, и осознание важности выполняемых работ не вызывали сомнения.

Результатами работы волонтерского десанта в лесничестве довольны. Позже уставших, но довольных участников акции обязательно накормят настоящей солдатской кашей. А тем, кто тоже мечтает посадить свое дерево, расскажем по секрету: с 28 марта по 4 апреля в Мозырском районе будет проходить республиканская «Неделя леса-2020». Ее посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В создании новых лесов или очистке леса от мусора могут принять участие все! Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат участников акции необходимым инвентарем и посадочным материалом, а также покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ