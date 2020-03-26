Традиционно в начале года проводится кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2019 году. Налоговая инспекция напоминает, срок предоставления налоговой декларации по подоходному налогу за 2019 год – не позднее 31 марта 2020 года. На сегодняшний день уже 320 физических лиц предоставили в инспекцию налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц, в том числе 309 физических лица декларации (расчеты) по подоходному налогу предоставили в электронном виде. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество физических лиц, предоставивших налоговые декларации, увеличилось на 13 человек. Наибольшая сумма задекларированного годового дохода одним физическим лицом составила 133 тыс. руб., исчисленного подоходного налога – 17 370 руб. Налоговую декларацию обязаны представить граждане, которые продали в течение последних 5-ти лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи, реализовали иное имущество( офисные, складские, торговые помещения) независимо от его количества получили доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, получали доходы из-за границы (например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т.п.), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физических лиц. Налоговая инспекция обращает внимание мозырян, что декларацию можно предоставить одним из следующих способов: лично в любой налоговый орган не зависимо от места регистрации; по почте; в электронном виде через «Личный кабинет плательщика». В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району прием деклараций осуществляется с понедельника по пятницу (в рабочие дни) с 8.00 до 19.00 без обеденного перерыва. Дополнительно организована работа по приему деклараций в субботу 28 марта 2020 года с 9.00 часов до 13.00 часов. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 21-02-84, 21-02-91, 21-02-88