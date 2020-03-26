Мозырские пограничники задержали нарушителя, разыскиваемого по делу о наркотиках

Жителя Солигорска, который скрывался от уголовного преследования за незаконный оборот наркотиков, задержали мозырские пограничники. 13 марта военнослужащие пункта пропуска «Словечно» выявили неизвестного, который вдоль железнодорожного полотна направлялся из Украины в Беларусь. В рюкзаке мужчины был нож, продукты, карта Житомирской области и деньги, а в ходе проверки его биографии выяснились интересные факты. Оказывается, в 2017 году уроженец Солигорска решил скрыться от уголовного преследования и отправился в Бельгию. В Брюсселе мужчина пробыл недолго – сотрудники столичного аэропорта депортировали «путешественника» без объяснения причин в украинский Борисполь. Спустя более двух лет он решил вернуться на родину, в Беларусь, однако выбрал для этого незаконный способ, зная, что находится в международном розыске.

Нарушитель привлечен к ответственности за незаконное пресечение границы и передан сотрудникам милиции по компетенции.