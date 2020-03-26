В Мозырском районе начался сезон сбора березового сока. В этом году лесничества рассчитывают собрать больше ценного продукта, чем обычно. Целебный напиток предлагают отведать и жителям района. Как это возможно сделать, не нарушив природоохранное законодательство? Ответ в нашем следующем сюжете.

Мозырские березки «заплакали» примерно неделю назад. Но пока это скупые слезы. Ранняя, холодная весна сдерживает сокодвижение. Зато способствует более постепенному и продолжительному сбору сока. В этом году лесники планируют заготовить больше целебного напитка. План для каждого лесничества – собрать около 15 тонн. Часть пойдет на переработку, часть реализуют населению. В Михалковском лесничестве под сбор сока отвели около 15 гектаров березового леса. За делянкой постоянно ведется видео и фото-наблюдение. Сок собирают вот в такие пищевые пакеты. Желающих купить целебный напиток много. Правда, напоить всех жаждущих пока проблематично. За одну морозную ночь сока в мешках, «как кот наплакал». Лесники советуют, прежде чем приезжать, позвонить в лесничество. А приехав, иметь с собой чек об оплате и, конечно, тару. Заготовить сок можно и самостоятельно. Это вообще бесплатно. Следует соблюсти лишь некоторые условности. Любой сбор сока, а тем более неумелый, вредит деревьям. Такой пластиковый пакет на березе – это знак того, что буквально через несколько лет это дерево пойдет на вырубку. Поэтому профессионалы изначально выбирают для «подсочки» довольно зрелые деревья. Если собирать сок неправильно, береза может попросту засохнуть. Поэтому за незаконную заготовку березового предусмотрен серьезный штраф. Гораздо дешевле сделать все по правилам. И карман не опустеет, и здоровья прибавиться.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ