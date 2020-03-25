ГАИ предупреждает об опасности яркого солнца. Ослепленные ярким весенним солнцем водители нередко попадают в аварии, предупреждает Госавтоинспекция.

Яркое солнце представляет опасность для водителей. В Гаи отмечают, особенно плохо, когда солнце светит навстречу движению – даже солнцезащитные козырьки в автомобиле или очки не всегда помогают. Если солнце находится позади автомобиля, сложнее различить сигналы светофора и других машин. При боковом солнце длинные тени можно принять за ямы. Особенно опасно встречное вечернее солнце, когда свет падает и сверху, и отражается от дороги. Если вас ослепило, не паникуйте и сразу же снижайте скорость, держите дистанцию, оставляйте возможность для маневра. Госавтоинспекция советует водителям держать стекла чистыми, а затертые – поменять, так как ореолы вокруг царапин снижают видимость, поднять кресло чуть выше и опустить козырек. Нельзя забывать, что в весенние дни автотранспортное движение на улицах становится интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно.