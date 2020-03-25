Масштабный ремонт ждет мозырские дороги в 2020 году

Продолжается реализация комплексного плана благоустройства Мозыря на 2020 год. Наряду с прочими мероприятиями в городе идет масштабный ремонт дорог. Некоторые проезжие части уширяют, и уже летом водители ощутят комфорт.

Дорожные артерии Мозыря – тема всегда острая, и местами – болезненная. Можно даже называть конкретные адреса, по которым водители давно, в кулуарах и официально, просили о расширении проезжей части. В этом году дорожники наконец-то приступили к работам: самые масштабные из них сейчас идут в границах улиц Рыжкова и Мира, а также Ульяновской и бульвара Дружбы.

Чтобы расширить дорогу по Ульяновской (от поворота с Кургана Славы, вдоль бульвара Дружбы и до Интернациональной), сначала проводился демонтаж бордюров, затем специалисты работают с грунтовыми участками. И лишь по завершении подготовительного процесса, начнется укладка асфальта. В итоге планируется появление еще одной полосы в сторону магазина «Дары от Зари». В этом году также займутся благоустройством парковой зоны от Примостовой до площади Ленина: заменят тротуарную плитку, обустроят велодорожку. Работы на улице Рыжкова, начиная от здания ГАИ, и до самых трамвайных путей будут выполнятся в несколько этапов. В планах – уширение за счет демонтажа части теплотрассы, снос двух частных домов, подсыпка оврага возле теплосетей и Кургана Славы с целью добавления еще одной полосы движения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ