Белпочта позаботилась о пенсионерах и инвалидах. Теперь для того, чтобы им получить пенсию и оплатить коммуналку не обязательно ходить в почтовые отделения

С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, они могут обратиться по телефону в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому. Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону — 154. Одновременно с получением пенсии (пособия) на дому можно осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации.