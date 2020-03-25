В Гомельской области подведены итоги мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия

На Гомельщине с 3 февраля до 20 марта сотрудники ОВД провели масштабный комплекс мероприятий, направленный на предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Как результат активной работы с населением, была получена и проверена информация о 14 фактах о незаконного хранения оружия и боеприпасов, 12 из них подтвердились. К примеру, житель деревни Крюковичи Калинковичского района добровольно сдал 10 гранат и 814 боеприпасов различного калибра, предназначенных для стрельбы из нарезного оружия, времен ВОВ. Мужчина обнаружил арсенал в лесу, недалеко от места жительства. В целом, за период проведения комплекса мероприятий сотрудники ОВД области изъяли 29 единиц незарегистрированного оружия, в органы внутренних дел добровольно сдано 55 единиц незарегистрированного оружия. Из оборота выведено 84 единицы незарегистрированного оружия, 5 107 единиц боеприпасов различных калибров, 473 взрывных устройства и более 18 килограммов взрывчатых веществ.