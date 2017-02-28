До начала вступительной компании узнать секреты престижных профессий от инженера лесного хозяйства до программиста. День открытых дверей для мозырских школьников провел один из ведущих вузов страны – Белорусский государственный технологический университет. Организатором экскурсии выступил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Как определиться с выбором будущей профессии, когда до вступительной компании остаются считанные месяцы? Довериться собственным способностям, советам друзей или наставлениям родителей. Для 11-тиклассницы Яны Тростинок этот вопрос уже решен. Девушка признается, на ее решение повлиял пример старшей сестры – студентки второго курса Белорусского государственного технологического университета.

50 учащихся из 4 школ и областного лицея. Все они финалисты конкурса «Мы выбираем Мозырский НПЗ». Пройти через музыкальные испытания к выбору своей будущей профессии. Закономерно, что в качестве одной из наград конкурса почетный приз – экскурсия в кузницу технологических кадров – БГТУ. Знакомство с университетом начинается с первых страниц вузовской газеты. В чем заключены достоинства каждой из 33 специальностей университета, рассказывают лаборатории, учебные кабинеты для практических работ.

Высокотехнологическое оборудование, которое можно использовать не только для приобретений знаний, но и, например для творчества. То, что на первый взгляд кажется, детской игрушкой, на самом деле скрывает в себе искусственный интеллект, достаточный для того, чтобы самостоятельно находить себе дорогу. Студенческая разработка – победитель республиканского конкурса. В этот момент оказывается, что технологическое будущее не так и далеко. Особенно когда чудо инженерной мысли из далекой Японии, промышленный робот, беспрекословно подчиняется всем твоим желаниям.

Производство изделий на основе трехмерных технологий. Полиграфическое производство, а также биотехнологии. На посещение каждой лаборатории отводится с десяток минут. Но даже такое поверхностное знакомство превращается в многочасовое путешествие. Где важно становится успеть задать свой волнующий вопрос.

На этот раз во время экскурсии по научно-исследовательским лабораториям школьников в первую очередь интересуют те, где можно получить знания по нефтехимическому производству. Профессиональная ориентация в стенах высшего учебного заведения приносит свои плоды, свидетельствует статистика.

Рассказывает Ольга Хомутовская, директор СШ №9: «Был проведен конкурс, посвященный деятельности МНПЗ и в качестве поощрения дети были приглашены на экскурсию. Так как мы уже третий год участвуем в этом конкурсу, это не первая поездка учащихся 9 школы в БГТУ, то уже можно говорить о некоторых результатах. Если после второй экскурсии поступило 5 выпускников, то в этом году в это учебное заведение будут поступать 15 учеников».

Более 15 тысяч студентов, в числе которых с каждым годом становится больше мозырян. Не секрет, что их профессиональный выбор, в первую очередь связан с работой в городе крупнейшего предприятия Беларуси –Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Только лучшие кадры –

для высокотехнологического производства. Как из вчерашнего школьника получить специалиста с высоким творческим потенциалом для профессионального роста – в БГТУ делают ставку на современные технологии, популярные направления в науке, а также сотрудничество с ведущими предприятиями страны.

Вячеслав Приписнов