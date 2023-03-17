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Рубрика: Новости

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко провел в Мозыре прием граждан и ответил на звонки мозырян

17 марта 2023, 18:12

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