Торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по социально-экономическому развитию района за 2022 год прошло в Городском Дворце культуры

Торжественное мероприятие, на которое собираются представители лучших производственных, строительных объединений, сферы бытового обслуживания, работники здравоохранения, культуры, образования, спорта и банковского дела, — одна из приятнейших весенних традиций района. Сегодня на Мозырщине вновь чествуют передовиков. Профессионалов своего дела, которые весь 2022-й трудились на благо социально-экономического развития региона. Переходящие красные знамена представители предприятий и организаций получают в девяти номинациях. Звания лидеров у тех, кто всегда на передовой. Лучшим в промышленном производстве в этом году стало ОАО «Мозырьсоль».

Второе и третье место среди промышленных организаций заняли «Беларускабель» и «Мозырские молочные продукты». В сфере сельского хозяйства многолетний лидер – совхоз-комбинат «Заря». За ним к победам стабильно стремятся экспериментальная база «Криничная» и «Слободское имени Ленина».

Для ряда предприятий победы в районном соревновании – уже традиция. Стабильный показатель качества производства и высокого профессионального уровня коллектива. Среди строителей первое место пьедестала почета – за Мозырским ДСК.

В тройке лидеров строительной отрасли также – ДЭУ-43 и УКС Мозырского района. Среди транспортников и энергетиков победа осталась за автобусным парком №2. Лучшим среди организаций торговли, общепита, коммунального хозяйства и сферы услуг названо предприятие «Школьное питание». В сфере образования поздравления с первым местом звучали в адрес коллектива школы №9. А победу в здравоохранении празднует Мозырская центральная городская поликлиника. Второе и третье место – у детской городской больницы и станции скорой помощи. К слову, мозырские медики по итогам работы в 2022-м стали первыми и в Гомельской области.

Особые слова благодарности звучали в адрес представителей культуры и спорта. Лучшие в этот раз – Дворец культуры нефтепереработчиков и СДЮШОР «Жемчужина Полесья».

На сцену во время торжественного собрания поднимались руководители предприятий, коллективы которых отмечены благодарностями за особый вклад в социально-экономическое развитие района. Заслуженные награды вручены лучшим представителям своей профессии. Медики, аграрии, строители, промышленники, педагоги, спортсмены, артисты. Люди, которым мы не устаем говорить «Спасибо за ваш труд!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ