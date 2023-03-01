С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Ярмарка вакансий пройдет на базе ЖЭУ № 3 третьего марта

1 марта 2023, 18:32

Нужна работа? Приходите на ярмарку вакансий. В пятницу, 3 марта мозырян трудоспособного возраста, не занятых в экономике, нуждающихся в трудоустройстве ждут в актовом зале ЖЭУ-3. Адрес: бульвар Дружбы, 3, корпус 3. На ярмарку вакансий приглашены руководители кадровых служб организаций района, которые предложат неработающим гражданам свободные рабочие места. В том числе, не требующие квалификации. Начнется мероприятие в 11.00.

Комментарии запрещены
«
»