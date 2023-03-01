Областной семинар руководителей структурных подразделений Гомелькиновидеопроката прошел в кинотеатре «Мир». Специалисты обсуждали технические аспекты организации кинопоказов. Или, языком обывателя, как сделать каждый сеанс ярким и впечатляющим. Настоящий киноман знает, лучшие впечатления от премьер можно получить только на «большом экране». А если специализированный зал еще и оснащен по последнему слову техники! В кинотеатре «Мир» в 2020-м году было установлено оборудование премиум-класса. Это лучшее оснащение во всей Гомельской области! Во время пандемии зрители взяли вынужденную паузу. Но в этом году мозыряне вернулись к любимому виду отдыха – походам в кино. Проекционная и аккустическая система кинотеатра «Мир» позволяет максимально погружаться в атмосферу каждого фильма.