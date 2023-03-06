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Рубрика: Новости

«Я б в лесничие пошел, пусть меня научат». В средней школе №8 прошел профориентационный семинар с учениками, которые занимаются в школьном лесничестве «Живая планета»

6 марта 2023, 19:36

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