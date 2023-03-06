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Рубрика: Новости

Как пройти путь от пионервожатой до главного педагога района, и каждый день побуждать других думать, мечтать, учиться? В проекте «Женские судьбы» – главный педагог района Лариса Попкова

6 марта 2023, 19:34

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