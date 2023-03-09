Внимание, важная информация для жителей и гостей Мозырщины! С 9по 17 марта войсковой частью 81223 спланирован полевой выход в районе Слободы

С 9 по 17 марта воинской частью 81223 спланирован полевой выход вблизи деревни Слобода. Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки к применению по предназначению воинской части в 2022/2023 учебном году. Будут использоваться средства имитации действий противника (дымовые шашки, холостые патроны, взрывпакеты). С руководством населенного пункта Слобода порядок использования средств имитации согласован. Все неразорвавшиеся средства и давшие осечку патроны будут утилизированы собственными силами. Военные просят максимально исключить посещение мест нахождения рядом с проведением учений.