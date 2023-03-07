7 лет в колонии усиленного режима. Суд над работниками ОАО «Капличи»

Вынесен приговор по резонансному делу в агросфере. Преступную схему раскрыли в Калинковичском районе в прошлом году. На скамье подсудимых – 8 человек, в том числе директор и главный зоотехник. Подробности в сюжете.

В зале исполкома – руководители сельскохозяйственных предприятий. Но это не семинар, как могло показаться на первый взгляд, а выездное заседание суда. Суд Мозырского района завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора и главного зоотехника ОАО «Капличи». Вместе с ними на скамье подсудимых оказались 6 бригадиров ферм. На протяжении двух лет это предприятие (к слову, одно из крупнейших в Калинковичском районе) было центром нелегальной торговли животными. Параллельно и очень тщательно искажалась государственная статистика – скрывался падеж скота.

Рядом с бывшими руководителями на скамье подсудимых – простые рабочие. Их задача была – выполнять приказ начальства. Преступная схема работала с 2018-го по 2020-й. Пока на предприятие не приехали с тотальной проверкой. По данным следствия, не досчитались в «Капличах» более 450-ти голов скота.

Приговор в отношении двух экс-руководителей – суров: ближайшие 7 лет они проведут в колонии усиленного режима. Кроме того, заплатят крупный штраф.

Горе-бизнесменам также придется возместить весь ущерб, нанесенный предприятию. Один из фигурантов дела до суда уже находился под стражей. А вот бывшему директору наручники надели сразу после вынесения приговора. Для бригадиров ферм эта история оказалась со счастливым концом: их освободили от наказания в связи с истечением срока давности совершенного преступления. Осознают ли все участники «серой» схемы, каков урон они нанесли своему району, — вопрос открытый. В прокуратуре подчеркивают, детальные проверки сельского хозяйства региона будут продолжены.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ