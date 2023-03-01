Сотрудники Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии продолжают формировать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции

В информационных лентах новости о коронавирусной инфекции появляются все реже. Неудивительным будет и тот факт, что многие уже могли расслабиться или же вовсе забыть о пандемии. Однако ковид-19 по-прежнему представляет потенциальную угрозу. Конечно, реальное положение дел не сравнится с тем временем, когда люди только узнали про вирус. То сложное время дало опыт и … коллективный иммунитет. В этом, несомненно, заслуга врачей, и, конечно же, вакцины. В Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии сегодня снова выездная бригада медиков. Третий раз сотрудники учреждения ставят себе бустерную вакцину. Таким образом и формируется коллективный иммунитет. На выбор предлагаются три: российский спутник, китайский вероцел и даже кубинская соберана плюс. Что же касается Мозырского района, вторым бустером привито 20% от тех, кто уже прошел полный курс иммунизации. Сергей Владимирович Кравченко, главный государственный санитарный врач Мозырского района уже третий раз выбирает российскую вакцину «Спутник V». Говорит, еще ни разу не подводила. Никаких серьезных проблем со здоровьем за это время у него не наблюдалось. Пройти полную иммунизацию он призывает и мозырян. Ведь одна инъекция – и вы на ближайшие полгода защищаете себя от всех осложнений, которые может вызывать вирус.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ