1 марта – Международный день борьбы с наркоманией. На учете в Мозырском психоневрологическом диспансере с диагнозом «наркозависимость» состоят 333 человек

Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 1 марта – это повод в очередной раз задуматься о проблеме, которая не где-то там далеко, а, можно сказать, под боком. По всему Мозырю дома буквально исписаны надписями с адресами интернет- магазинов по продаже психотропов. Правоохранители постоянно задерживают, так называемых, закладчиков. Не останавливает ни то, что рано или поздно они все же попадутся, ни внушительные тюремные сроки. На учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «наркозависимость» состоят 333 человек, самому младшему 16. На каждого официально зафиксированного наркомана приходятся десятки неофициальных.

За последние годы наркорынок претерпел серьезные изменения. Осталась традиционная марихуана, спайсы канули в Лету. А вот рейтинг по распространенности возглавили мефедрон и альфа ПВП, которые активно продают специализированные интернет-магазины. Они находятся за пределами Беларуси, выявить владельцев непростая задача. Зато те, кто по указаниям этих магазинов делает закладки психотропов, в том числе и в Мозыре, попадаются регулярно. И самое страшное, что в основном это молодые люди, среди которых немало подростков. Сотрудники РОВД задержал девочку в состоянии наркотического опьянения. На тот момент ей было всего 13 лет. В Мозырском наркоконтроле отмечают, появился новый вид психотропного вещества 4 смс, который продается через интернет-магазины под видом альфа-пвп, а такая подмена может привезти к передозировке. Кстати, в этом году молодого мозырянина госпитализировали в реанимационное отделение больницы в связи с передозировкой. Его в бессознательном состоянии нашли возле полигона автошколы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ