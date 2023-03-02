Кастинг на «Мисс Беларусь-2023» пройдет в Мозыре 14 марта

Кастинг Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет во Дворце культуры «Строитель». Принять в нем участие приглашаются девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории, в возрасте от 18 до 24 лет, никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей. Требования: рост не ниже 172 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Отборочный тур состоится 14 марта в 11.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (0236) 23-42-61.