«И это всё о ней». Праздничный концерт пройдет в ДК МНПЗ

На самый весенний концерт приглашают жителей и гостей Мозыря артисты и творческие коллективы Дворца культуры нефтепереработчиков. В субботу, 4 марта, прозвучат сотни, и даже тысячи приятных слов и поздравлений! И, конечно, будет много музыки и танцев! На большую сцену выйдут Виолетта Королева и Александр Клепиков, театр танца «Алексис» и образцовый ансамбль «Фантазия», юные вокалисты «Звездной страны», любимые «народные» «Золотой возраст», «Стрэчанне», «Мазырскiя весялушкi» и многие другие! Можно быть уверенным, билет на такой концерт точно порадует ваших любимых женщин в канун 8 марта! Начало в 16.00. Билеты по символической цене от 4 до 10 рублей продаются в кассе Дворца культуры.