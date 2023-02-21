Заслуженный любительский коллектив народный молодежный театр «Легион» 22 февраля приглашает мозырян на спектакль!

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» — это яркое красочное представление, которое очень любят давние поклонники народного молодежного театра «Легион». Современное воплощение пьесы Леонида Филатова в исполнении мозырских актеров всегда собирало полный зал. И можно быть уверенным, нынешний показ исключением не станет. Даже тех, кто спектакль уже видел, «легионеры» найдут, чем удивить.

Главная отличительная черта юмора в пьесах Филатова – яркий, образный слог и тонкое чувство эпохи. В спектакле «Легионеров» блестящие диалоги мастера находят новое, современное звучание. Каждая строчка – как цитата в народ.

В главной роли — талантливый Денис Тесаков. Его очень любят юные зрители «Легиона» за блестящую игру в детских постановках. Хорошо знают взрослые, знакомые с творчеством народного молодежного театра. Но роль Федота-стрельца, по собственному признанию Дениса, занимает особое место в сердце актера.

Репетиции спектакля длились два месяца. И уже завтра, 22-го февраля, «легионеры» будут встречать любимых зрителей! Вечер обещает быть максимально позитивным и насыщенным яркими эмоциями. Занавес на сцене Дворца культуры Мозырского НПЗ поднимется ровно в 19.00. А билеты можно купить в кассе ДК.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ