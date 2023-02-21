Региональный спортивный форум «Спортивному движению – наше уважение!»

«Спортивному движению – наше уважение!». Под таким девизом в Мозыре прошел региональный спортивный форум. Мероприятие собрало активистов молодежного парламента из пяти районов Полесского региона.

Форум символично начали с возложения цветов на мемориальном комплексе Курган Славы. Далее молодежь встретил настоятель храма в честь великомученика и чудотворца Георгия Победоносца. Он покровительствует вождям и воинам, погибшим за веру и Отчество. Участников форума познакомились с историей храма, говорили также о духовном и нравственном воспитании. А следующая локация – физкультурно-оздоровительный комплекс «Полесье Арена», где прошли спортивные эстафеты. Приветствовала гостей знаменитая спортсменка Елена Ноздрева.

К спортивным эстафетам организатор – отдел спорта Мозырского райисполкома, — подошел серьезно. Участникам пришлось немало побегать, проявить командный дух, собранность и выносливость.

Домой каждый участник регионального форума увез заряд бодрости и хорошего настроения.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ