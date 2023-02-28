Итоги работы педагогического сообщества подвели сегодня в Мозыре. В заседании Совета отдела образования райисполкома приняла участие председатель Елена Павлечко. На старте мероприятия гостям представили интерактивные площадки, выставки и экспозиции. В Год мира и созидания – акцент на патриотическое воспитание подрастающего поколения. О том, как сработали педагоги Мозырщины в 2022-м говорят недавние радостные новости: отдел образования был награжден грамотой Министерства образования. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей Гомельской области. Основной ресурс для успешной работы системы образования – это кадры. Педагогическое сообщество Мозырщины – почти 2500 человек, которые работают в 81-м учреждении. И, что важно, работают с душой! Воспитатели и учителя прокладывают новую дорогу знаний для современного поколения. Контакт тесный на всех уровнях – от детсадовского до университетсткого. С амбициозной задачей – поддерживать высокий уровень мозырской системы образования, — педагоги справляются на отлично, из года в год занимая лидирующие позиции. И получая при этом заслуженные награды.
На заседании Совета затронули и проблемные точки, обозначили задачи на текущий год. В приоритете – воспитательная работа с детьми, профилактика негативных явлений в молодежной среде, безопасность несовершеннолетних. В этом году на базе средней школы №6 появится специализированный Центр безопасности. Проект будет профинансирован за счет средств резервного фонда председателя райисполкома. Завершилось заседание на мажорной ноте: за непростой труд, ответственность и целеустремленность, лучшие педагоги Мозырщины удостоены наград. Церемония награждения прошла под теплые аплодисменты коллег.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Заседание Совета отдела образования Мозырского райисполкома
Итоги работы педагогического сообщества подвели сегодня в Мозыре. В заседании Совета отдела образования райисполкома приняла участие председатель Елена Павлечко. На старте мероприятия гостям представили интерактивные площадки, выставки и экспозиции. В Год мира и созидания – акцент на патриотическое воспитание подрастающего поколения. О том, как сработали педагоги Мозырщины в 2022-м говорят недавние радостные новости: отдел образования был награжден грамотой Министерства образования. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей Гомельской области. Основной ресурс для успешной работы системы образования – это кадры. Педагогическое сообщество Мозырщины – почти 2500 человек, которые работают в 81-м учреждении. И, что важно, работают с душой! Воспитатели и учителя прокладывают новую дорогу знаний для современного поколения. Контакт тесный на всех уровнях – от детсадовского до университетсткого. С амбициозной задачей – поддерживать высокий уровень мозырской системы образования, — педагоги справляются на отлично, из года в год занимая лидирующие позиции. И получая при этом заслуженные награды.