Заседание Совета отдела образования Мозырского райисполкома

Итоги работы педагогического сообщества подвели сегодня в Мозыре. В заседании Совета отдела образования райисполкома приняла участие председатель Елена Павлечко. На старте мероприятия гостям представили интерактивные площадки, выставки и экспозиции. В Год мира и созидания – акцент на патриотическое воспитание подрастающего поколения. О том, как сработали педагоги Мозырщины в 2022-м говорят недавние радостные новости: отдел образования был награжден грамотой Министерства образования. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей Гомельской области. Основной ресурс для успешной работы системы образования – это кадры. Педагогическое сообщество Мозырщины – почти 2500 человек, которые работают в 81-м учреждении. И, что важно, работают с душой! Воспитатели и учителя прокладывают новую дорогу знаний для современного поколения. Контакт тесный на всех уровнях – от детсадовского до университетсткого. С амбициозной задачей – поддерживать высокий уровень мозырской системы образования, — педагоги справляются на отлично, из года в год занимая лидирующие позиции. И получая при этом заслуженные награды.

На заседании Совета затронули и проблемные точки, обозначили задачи на текущий год. В приоритете – воспитательная работа с детьми, профилактика негативных явлений в молодежной среде, безопасность несовершеннолетних. В этом году на базе средней школы №6 появится специализированный Центр безопасности. Проект будет профинансирован за счет средств резервного фонда председателя райисполкома. Завершилось заседание на мажорной ноте: за непростой труд, ответственность и целеустремленность, лучшие педагоги Мозырщины удостоены наград. Церемония награждения прошла под теплые аплодисменты коллег.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ