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Рубрика: Новости

Вместе – мы сила. Состоялась отчетный пленум Мозырской профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма

28 февраля 2023, 18:42

На отчетном пленуме Мозырской профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма было рассмотрено много вопросов, среди которых повышение профчленства, коллективно-договорные отношения, оздоровление и туристическо-экскурсионная деятельность. На мероприятии были подведены итоги за 2022 год и поставлены задачи на 2023.

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