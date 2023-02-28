Вместе – мы сила. Состоялась отчетный пленум Мозырской профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма

На отчетном пленуме Мозырской профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма было рассмотрено много вопросов, среди которых повышение профчленства, коллективно-договорные отношения, оздоровление и туристическо-экскурсионная деятельность. На мероприятии были подведены итоги за 2022 год и поставлены задачи на 2023.