Задержали дачного вора

Дачники и жители Прудка обратились к участковому с заявлением о том, неизвестный взламывает окна или двери домов, похищает продукты питания, предметы домашнего обихода и утварь.

Взламывает окна или двери, берет даже банки с кофе, пачки приправ. И даже ртутные градусники. Унес старенький телевизор, два приемника цифрового телевидения, несколько пультов управления. Из другой дачи вынес телевизор с ТВ-приставкой, газовую настольную плиту с баллонами. Хозяева оценили ущерб в 590 рублей. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый вскоре был задержан. Кражи совершал 44-летний житель агрогородка, ранее судимый за аналогичные преступления. Он же неоднократно направлялся в лечебно-трудовой профилакторий. Следователями в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по фактам краж, совершённых повторно. Мужчина арестован. Похищенное частично изъято и возвращено владельцам. Правоохранители проверяют его на причастность и к другим аналогичным преступлениям. Напоминаем гражданам! Участковые инспектора милиции в общественных пунктах правопорядка осуществляют еженедельный прием граждан. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Прием граждан осуществляется по средам с 10 до 13 часов – в сельской местности и с 17 до 20 часов – в городах.