Сегодня православные христиане отмечают Сретение Господне, двунадесятый непереходящий праздник

15 февраля верующие вспоминают, как Дева Мария с Иосифом принесли Иисуса Христа спустя 40 дней после рождения в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Сретением в церковнославянском языке называется «встреча», которая символизирует стык двух эпох: Ветхого и Нового Завета. Это встреча с Господом человечества в лице старца Симеона. Он был праведным и благочестивым. По преданию, усомнился в словах пророка Исаии, что Спаситель родится от Девы. И тогда явившийся ему ангел сказал, что Симеон не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества.

Старец долго ждал, когда обещание сбудется, жил около 300 лет. В этот день, 15 февраля, по внушению Духа Святого Симеон пришел в храм и взял на руки младенца, которого принесли Мария и Иосиф. С этого момента старца так и называют – Симеон Богоприимец, Симеон, принявший Бога.

Праздник Сретения Господня необходимо воспринимать именно духовно, напоминают священнослужители. Символом его является сретенская свеча, которая освящается особым чином. Но нужно не просто прийти в храм за свечой, а побыть с Богом, исповедоваться, причаститься – к этому призывает Церковь. Недопустимо использовать свечи в суеверных, магических обрядах. Это не оберег или «защита». Защита для православного христианина – жизнь с Богом.