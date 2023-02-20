В Мозыре во время приготовления еды женщина получила ожоги лица и кисти

16 февраля в 19 часов в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что в больницу госпитализации женщину с ожогами. В ходе разбирательства установлено, что еще 9 февраля она у себя дома готовила еду на газовой плите. В какой-то момент неосторожно наклонилась над плитой и на её голове загорелись волосы. Женщина самостоятельно потушила загорание. За медицинской помощью не обращалась. 16 февраля к пострадавшей пришла почтальон, которая, увидев раны на лице пенсионерки, вызвала участкового врача. С диагнозом «термический ожог пламенем лица и левой кисти 1-2 степени (4% тела)» женщину госпитализировали.