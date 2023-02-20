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Рубрика: Новости

Правоохранители просят внимательно просмотреть следующее видео. Возможно, ваша бдительность и внимательность могут помочь следствию

20 февраля 2023, 19:00

Устанавливается личность мужчины, который 19 декабря 2022 года около 10 утра, находясь возле ночного клуба «Number One» свидетелем присвоения утерянной женской сумки.
Обращаться по телефонам: 8-033 -918- 34- 20 либо 102.

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