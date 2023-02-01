В Мозыре на затоне бывшего ПМО тонет рыбак. Легенда совместных учений спасателей МЧС и ОСВОДа. Для чего проводят подобные мероприятия, и каково состояние льда сегодня, расскажем в следующем сюжете.

Легенду совместных учений спасатели МЧС и ОСВОДа выбрали, исходя из актуальности. В городе над Припятью, как часто называют Мозырь, много рыбаков-любителей. Свое увлечение они не оставляют даже зимой, когда главная опасность – тонкий лёд. В реальности исход несчастного случая зависит от скорости реагирования и скоординированности экстренных служб. А еще – от подготовленности самих рыбаков.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ