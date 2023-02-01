Рабочие будни одного из лучших участковых республики Александра Витченко

Рабочий день участкового инспектора милиции невозможно вписать в привычные временные рамки «от и до». Эта профессия требует круглосуточной готовности быть начеку, в ней зачастую не бывает выходных или праздников. Александр Витченко, участковый инспектор милиции Мозыркого РОВД, несмотря на молодой возраст, свое дело знает. Его отношение к своему делу не осталось незамеченным. Не так давно в Минске состоялся республиканский смотр-конкурс на звание лучшего участкового инспектора милиции. Участников – 21. Из всех областей Беларуси. Александр Витченко занял третье, призовое место. Стоит сказать, чтобы попасть в тройку призеров, участникам пришлось здорово потрудиться. Они демонстрировали свои лучшие качества, навыки, умения и профессиональное мастерство. После закрытия смотра-конкурса, лучшие участковые инспекторы милиции сменили форму на классические костюмы. Из конкурсантов стали участниками президентского праздничного приема.