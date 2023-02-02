Уступали ли мозыряне дорогу пожарной машине? МЧС и ГАИ узнали в результате совместной акции

Работники Мозырского районного подразделения МЧС совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели акцию «Уступи дорогу спецтранспорту!». Основная цель мероприятия – это контроль над соблюдением участниками дорожного движения правил по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств оперативного назначения.

Когда счет идет на секунды! В ликвидации чрезвычайных ситуаций одно из самых важных составляющих – это время. Вовремя прибыть к месту тревожного вызова, оперативно помочь. Профилактическая акция под названием «уступи дорогу спецтранспорту!» проходит ежегодно, 2023 не стал исключением. Ее организаторы – Мозырский ГРОЧС при поддержке госавтоинспекции. К слову, в этот раз все участники дорожного движения были дисциплинировали, отметили сотрудники ГАИ. Мозырь – город районного значения. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, в часы пик, когда горожане идут на работу или с работы, на некоторых участках возникают пробки. Согласно Правилам дорожного движения, при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего и красного цвета водители независимо от направления движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд транспортному средству оперативного назначения.

Также в рамках акции «Уступи дорогу спецтранспорту!» были проверены парковки во дворах. Из-за того, что водители оставляют транспортные средства там, где им удобно, это изрядно осложняет работу экстренных служб. Госавтоинспекторы призывают к неукоснительному соблюдению требований дорожных правил.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ