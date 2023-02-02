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Рубрика: Новости

Мозырь посетил губернатор Гомельщины Иван Крупко. Он побывал на ряде объектов социальной сферы

2 февраля 2023, 18:18

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