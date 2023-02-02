Телеканал Мозырь
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Футбольное обозрение 01.02.2023
Уступали ли мозыряне дорогу пожарной машине? МЧС и ГАИ узнали в результате совместной акции
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Рубрика:
Новости
Мозырь посетил губернатор Гомельщины Иван Крупко. Он побывал на ряде объектов социальной сферы
2 февраля 2023, 18:18
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Футбольное обозрение 01.02.2023
Уступали ли мозыряне дорогу пожарной машине? МЧС и ГАИ узнали в результате совместной акции
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