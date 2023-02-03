Серьезная авария на Пхове произошла 2 февраля

2 февраля в Мозыре произошла серьезная авария. Около 8 вечера на улице Портовая 34-водитель автомобиля «Шкода», двигаясь по второстепенной дороге, при повороте налево, не пропустил «Мерседес», который ехал по главной. В результате легковушка столкнулась с микроавтобусом. Водитель «Шкоды» был доставлен в реанимацию. У него закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные повреждение, состояние тяжелое. Пострадала и женщина-пассажир «Мерседеса», у нее перелом руки. Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать дорожные правила.