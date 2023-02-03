Профилактика преступности и наркопотребления среди подростков. Информационная встреча в лицее геологии

Профилактика преступности и наркопотребления среди подростков. Информационную встречу организовала комиссия по делам несовершеннолетних. Она состоялась на базе Мозырского государственного колледжа геологии. Среди спикеров – представители инспекции по делам несовершеннолетних, психоневрологического диспансера и детской больницы, центра занятости. Слушатели – учащиеся колледжа

С 25 января по 1 марта в Мозырском районе реализуется комплекс дополнительных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Продолжается активная работа с подрастающим поколением. Организуют спортивные состязания с детьми, проходят конкурсы рисунков, на тематических лекциях рассказывают о медицинских и правовых последствиях потребления и распространения наркотиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ