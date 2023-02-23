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Рубрика: Новости

С праздником, дорогие защитники Отечества! В Мозыре прошел торжественный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь

23 февраля 2023, 18:34

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