Отдел образования Мозырского райисполкома награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь по итогам работы за 2022 год

Мозырская система образования – лучшая в республике! Это не голословное заявление. Доказательство тому – грамота Министерства образования. Ее лично вручал Министр образования Андрей Иванец, в торжественной обстановке на заседании коллегии. В прошлом году 1 место среди отделов образования в Гомельской области, в этом покоренная вершина еще выше – всереспубликанское признание итогов работы за 2022 год.

За этой наградой кропотливый многолетний труд. 2021-2022 учебный год был весьма плодотворным. На третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам мозырские школьники завоевали 41 диплом. Есть победы в международных турнирах. Получено 7 стобалльных сертификатов на централизованном тестировании, выпускникам вручено 60 золотых и 1 серебряная медали. Мозырская система образования постоянно развивается, внедряются инновационные и экспериментальные методы. А республиканское признание итогов работы – это большая ответственность и стимул удерживать планку на столь высоком уровне.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ