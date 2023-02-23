Мозырская система образования – лучшая в республике! Это не голословное заявление. Доказательство тому – грамота Министерства образования. Ее лично вручал Министр образования Андрей Иванец, в торжественной обстановке на заседании коллегии. В прошлом году 1 место среди отделов образования в Гомельской области, в этом покоренная вершина еще выше – всереспубликанское признание итогов работы за 2022 год.
За этой наградой кропотливый многолетний труд. 2021-2022 учебный год был весьма плодотворным. На третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам мозырские школьники завоевали 41 диплом. Есть победы в международных турнирах. Получено 7 стобалльных сертификатов на централизованном тестировании, выпускникам вручено 60 золотых и 1 серебряная медали. Мозырская система образования постоянно развивается, внедряются инновационные и экспериментальные методы. А республиканское признание итогов работы – это большая ответственность и стимул удерживать планку на столь высоком уровне.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Отдел образования Мозырского райисполкома награжден грамотой Министерства образования Республики Беларусь по итогам работы за 2022 год
Мозырская система образования – лучшая в республике! Это не голословное заявление. Доказательство тому – грамота Министерства образования. Ее лично вручал Министр образования Андрей Иванец, в торжественной обстановке на заседании коллегии. В прошлом году 1 место среди отделов образования в Гомельской области, в этом покоренная вершина еще выше – всереспубликанское признание итогов работы за 2022 год.