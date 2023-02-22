Пенсионерка, обратившись к валютчикам, лишилась денег. В милиции напоминают об ответственности за незаконные операции

За незаконные валютно-обменные операции можно не только лишиться своих денег, но и получить штраф. В начале февраля мозырская пенсионерка решила сдать валютчикам 10 тысяч российских рублей. Возле рынка «ИстПал» ей обменяли эту сумму на 355 рублей белорусских. Но оба участника процесса были задержаны сотрудникам ОБЭПа. Все деньги изъяты. По факту правонарушения проводится проверка. Милиция напоминает, что покупка, продажа, конверсия иностранной валюты, осуществляемые с нарушением установленного порядка, влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.