Боеприпас времен ВОВ нашли в лесу недалеко от Мозыря

Прогулка в лесу, недалеко от поселка Сосновый, неожиданно завершилась для жителя Мозырщины: он обнаружил в земле предмет, подозрительно похожий на боеприпас. О находке тут же сообщил в милицию. Опасный участок взяли под охрану, а после снаряд обезвредили.

Оказалось, долгие годы в земле пролежала авиационная бомба. Предположительно вес боеприпаса – около 300 килограммов. Сегодня, после его уничтожения, осталась только огромная воронка. В милиции рассказывают, такие находки – не редкость. Чаще в новостные сводки попадают Светлогорский и Жлобинский районы, где находят патроны, гранаты и другие боеприпасы разного калибра. Чтобы эхо войны не прозвучало опасным взрывом, на места обнаружения боеприпасов всегда прибывает группа разминирования. Она проводит мероприятия по изъятию и уничтожению арсенала.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ