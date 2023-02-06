Объекты социальной сферы – на особом контроле у губернатора. Иван Крупко побывал на Мозырщине на минувшей неделе. Во время рабочей поездки глава региона уделил особое внимание строительным площадкам социально значимых объектов.
Переносились и сроки ввода в строй части физкультурно-оздоровительного-комплекса «Полесье-Арена». В этом году должны быть выделены средства на завершение работ по объекту.
Рубрика: Новости
Объекты социальной сферы – на особом контроле у губернатора
6 февраля 2023, 18:47
Объекты социальной сферы – на особом контроле у губернатора. Иван Крупко побывал на Мозырщине на минувшей неделе. Во время рабочей поездки глава региона уделил особое внимание строительным площадкам социально значимых объектов.