Объекты социальной сферы – на особом контроле у губернатора. Иван Крупко побывал на Мозырщине на минувшей неделе. Во время рабочей поездки глава региона уделил особое внимание строительным площадкам социально значимых объектов.

Переносились и сроки ввода в строй части физкультурно-оздоровительного-комплекса «Полесье-Арена». В этом году должны быть выделены средства на завершение работ по объекту.