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Рубрика: Новости

Объекты социальной сферы – на особом контроле у губернатора

6 февраля 2023, 18:47

Объекты социальной сферы – на особом контроле у губернатора. Иван Крупко побывал на Мозырщине на минувшей неделе. Во время рабочей поездки глава региона уделил особое внимание строительным площадкам социально значимых объектов.
Переносились и сроки ввода в строй части физкультурно-оздоровительного-комплекса «Полесье-Арена». В этом году должны быть выделены средства на завершение работ по объекту.

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